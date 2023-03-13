Otomobil piyasasında seçim etkisi! İkinci el araç piyasası ne durumda? Otomobil almak isteyenler dikkat!

TEDARİK SIKINTISI DEVAM EDİYOR

Burada en önemli konu her zaman söylediğimiz gibi sıfır araç tedariğinde yaşanan sıkıntılar hala devam etmekte. Sıfır araç fiyatlarına yılbaşından beri belki yüzde 15-20'ye varan zamlar geldi. Bunlar dolaylı olarak ikinci el otomotivi de etkilemekte.