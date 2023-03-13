Otomobil piyasasında seçim etkisi! İkinci el araç piyasası ne durumda? Otomobil almak isteyenler dikkat!
Hem seçim öncesi hem de yaşanan deprem felaketinin ardından ikinci el araç piyasalarında durgunluk yaşandı. Önümüzdeki günlerde ne olacak? İkinci el otomobil alacaklara öneriler neler? Otomobil piyasalarında durum ne olacak? İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel, otomobil almak isteyenlere tavsiyelerde bulundu.
Yaklaşan seçimler ikinci el otomobil piyasasında hareketliliğe neden oldu.
Uzmanlar araç almak isteyenlere ne tavsiye ediyor? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı. İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel, otomobil almak isteyenlere tavsiyelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Otomotiv piyasası da bu deprem süresi boyunca etkilenen sektörlerden bir tanesi oldu. Zaten gündemimiz ve kalbimiz hep deprem bölgesi ile birlikte atmakta.
YATAY BİR SEYİR SEYREDİYOR
Burada otomotiv sektörü depremden sonra yatay bir seyir seyretmekte şu anda. Çok fazla inişli çıkışlı bir durum söz konusu değil.
"FİYATLAR YÜKSELİŞE GEÇECEK"
Tabii Ramazan geliyor. Ramazan'dan sonra bayram geliyor. Bu süreç içerisinde araç fiyatlarının tekrar yükselişe geçeceğini de beklemekteyiz.
TEDARİK SIKINTISI DEVAM EDİYOR
Burada en önemli konu her zaman söylediğimiz gibi sıfır araç tedariğinde yaşanan sıkıntılar hala devam etmekte. Sıfır araç fiyatlarına yılbaşından beri belki yüzde 15-20'ye varan zamlar geldi. Bunlar dolaylı olarak ikinci el otomotivi de etkilemekte.
Bu anlamda da ikinci el fiyatlarında deprem tarihine kadar bir yükseliş meydana geldi ama ondan sonra şu an hala yatay bir seyirde.
Bayrama kadar bir artış olacağını tahmin ediyoruz. Tüketicilerin de bu bağlamda alım yapmaları şu anda faydalı olduğunu düşünüyoruz.
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