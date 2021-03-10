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Otomobil fiyatlarında düşüş beklentisi! Sıfır araç satışları arttı

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Giriş: 10.03.2021 14:27
Güncelleme:10.03.2021 15:30
Pandeminin azalması ve döviz kurundaki düşüş otomobil piyasasını olumlu yönde etkiledi. Birçok bayi yaptığı kampanyalarla sektörü hareketlendirirken sıfır araçların Türkiye'ye gelmesiyle birlikte ikinci elde fiyatların düşmesi yönünde beklenti oluştu.

Pandemi 2020 yılında otomotiv sektörünü olumsuz etkiledi. Üretim bantlarında sıkıntılar yaşandı. Ancak 2021 modeller banttan inince hareket başladı. Bu durum indirim beklentisi oluşturdu.

Pandemi süreci bireysel seyahat etmek isteyenleri otomobil almaya yönlendirdi.

Otomotiv acentesi sahibi Alp Gülan, "Döviz yıla düşük başladı. Bu da yeni model araçların zamlanmasının önüne geçti.. Mesela 2021 model araçlar zamlanmalıydı ama olmadı, bu yüzden bu da doğal bir indirim tabi" dedi.

Galeri sahipleri de pandeminin etkisinin azalmaya başlaması ile satışların daha da hareketleneceği görüşünde.

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