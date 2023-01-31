31 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Otomobil Videoları MTV ödemeleri için son gün! MTV'de kim ne kadar ödeyecek?

MTV ödemeleri için son gün! MTV'de kim ne kadar ödeyecek?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.01.2023 10:05
Motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başladı. İlk taksit ödeme süresi bugün sona eriyor. 2023 Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 61,5 baz alınarak hesaplandı. En düşük MTV tutarı 219 TL, en yüksek 101 bin 152 TL. Araç sahipleri interaktif vergi dairesinden ödeme yapılabiliyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi 4 taksite kadar ödenebilecek. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
MTV ödemeleri için son gün!
MTV ödemeleri için son gün!
Çin’den yola çıktılar! Fiyatlar ne olur?
Çin’den yola çıktılar! Fiyatlar ne olur?
MTV’de ilk taksit için son gün yarın!
MTV'de ilk taksit için son gün yarın!
4 bin otomobil Türkiye’ye doğru yola çıktı!
4 bin otomobil Türkiye’ye doğru yola çıktı!
Togg’a yoğun ilgi!
Togg’a yoğun ilgi!
Sıfır araç satışına sıkı takip!
Sıfır araç satışına sıkı takip!
Araç sahipleri dikkat!
Araç sahipleri dikkat!
Sıfır araçlarda 1001 kilometre oyunu
Sıfır araçlarda 1001 kilometre oyunu
Kasko fiyatları nasıl düşürülür?
Kasko fiyatları nasıl düşürülür?
Arabası olanlar dikkat! İşte gizli özellikler
Arabası olanlar dikkat! İşte gizli özellikler
Araçlar stoklanıyor mu?
Araçlar stoklanıyor mu?
Ön sipariş talepleri belli oldu!
Ön sipariş talepleri belli oldu!
Daha Fazla Video Göster