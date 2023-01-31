31 Ocak 2023, Salı
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MTV ödemeleri için son gün! MTV'de kim ne kadar ödeyecek?
Motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başladı. İlk taksit ödeme süresi bugün sona eriyor. 2023 Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 61,5 baz alınarak hesaplandı. En düşük MTV tutarı 219 TL, en yüksek 101 bin 152 TL. Araç sahipleri interaktif vergi dairesinden ödeme yapılabiliyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi 4 taksite kadar ödenebilecek. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.