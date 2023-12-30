Kim ne kadar MTV ödeyecek? Hangi aracın MTV'si ne kadar olacak?

1 Ocak'ta MTV ücretlerinde nasıl değişiklik olacak? Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek? Merak edilen tüm soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına konu olan otomotiv piyasaları uzmanı Göksel Erkoyuncu verdi.

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