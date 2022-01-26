Kar sonrası tamirhanelerde yoğunluk! Kaza yapan araçlar kaportacıların yolunu tuttu

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı beraberinde kazaları da getirdi. Araçlarında hasar oluşanlar tamirhanelerde yoğunluk oluşturdu. Son durumu A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu aktardı.

A Haber mikrofonlarına konuşan Mehmet usta, "Şu anda bizim için yoğunluk tam başlamadı. Kaza yapan araçlar çekicilerinde çalışmamasından dolayı bölgelerde kaldı. İlk kaza yapanlar geldi şu durumda. Vatandaşlar kış lastiği kullanmalı ve araçlarında zincir bulundurmalı. Bunun haricinde aracın da bakımlı olması gerekiyor. Antifriz ve kar lastiğine dikkat edilmeli" dedi.