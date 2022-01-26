26 Ocak 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Otomobil Videoları Kar sonrası tamirhanelerde yoğunluk! Kaza yapan araçlar kaportacıların yolunu tuttu

Kar sonrası tamirhanelerde yoğunluk! Kaza yapan araçlar kaportacıların yolunu tuttu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.01.2022 11:38
İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı beraberinde kazaları da getirdi. Araçlarında hasar oluşanlar tamirhanelerde yoğunluk oluşturdu. Son durumu A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu aktardı.

A Haber mikrofonlarına konuşan Mehmet usta, "Şu anda bizim için yoğunluk tam başlamadı. Kaza yapan araçlar çekicilerinde çalışmamasından dolayı bölgelerde kaldı. İlk kaza yapanlar geldi şu durumda. Vatandaşlar kış lastiği kullanmalı ve araçlarında zincir bulundurmalı. Bunun haricinde aracın da bakımlı olması gerekiyor. Antifriz ve kar lastiğine dikkat edilmeli" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kar sonrası tamirhanelerde yoğunluk!
Kar sonrası tamirhanelerde yoğunluk!
İkinci el araç alacaklar bu hileye dikkat
İkinci el araç alacaklar bu hileye dikkat
Araba alacaklar dikkat!
Araba alacaklar dikkat!
Avrupa’yı fethetmeye hazır
"Avrupa’yı fethetmeye hazır"
İkinci el otomobil alırken dikkat!
İkinci el otomobil alırken dikkat!
İkinci el otomobile ÖTV etkisi yansır mı?
İkinci el otomobile ÖTV etkisi yansır mı?
Otomobil fiyatları düşecek mi?
Otomobil fiyatları düşecek mi?
2. elde düşüş olacak mı?
2. elde düşüş olacak mı?
Otomobil için yeni ötv düzenlemesi
Otomobil için yeni ötv düzenlemesi
Otomobillerde ÖTV güncellemesi
Otomobillerde ÖTV güncellemesi
Bir düğmeye basmak yeterli!
Bir düğmeye basmak yeterli!
Sosyal medyada sallayan görüntüler!
Sosyal medyada sallayan görüntüler!
Daha Fazla Video Göster