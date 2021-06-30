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İkinci el araç fiyatları yükseldi mi? Düşüşe ne zaman geçer? A Haber'de değerlendirdi: Azalış olacağını öngörüyoruz

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 30.06.2021 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021
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İkinci el araç fiyatları yükseldi mi? Düşüşe ne zaman geçer? A Haber'de değerlendirdi: Azalış olacağını öngörüyoruz

Normalleşme, yaz sezonu ve Kurban Bayramı ikinci el otomobil piyasasını hareketlendirdi. Peki fiyatlar yükseldi mi? Düşüşe geçer mi? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek detayları aktardı. Oto galeri sahibi Mustafa Anaçal, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kurban Bayramı öncesi ikinci el araç piyasası hareketlendi. Peki ikinci el araç fiyatları yükseldi mi? Ne zaman düşüşe geçer? Oto galeri sahibi Mustafa Anaçal, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek detayları aktardı.

İkinci el araç fiyatları yükseldi mi? Düşüşe ne zaman geçer? A Haber'de değerlendirdi: Azalış olacağını öngörüyoruz

Normalleşme, yaz sezonu ve Kurban Bayramı ikinci el otomobil piyasasını hareketlendirdi. Peki fiyatlar yükseldi mi? Düşüşe geçer mi? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek detayları aktardı. Oto galeri sahibi Mustafa Anaçal, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"FİYATLARDA ARTIŞ SÖZ KONUSU"

Oto galeri sahibi Mustafa Anaçal, "Yaz dönemi nedeniyle ve 1 Temmuz itibariyle kısıtlamaların kalkacak olmasından dolayı ikinci el otomobil piyasasında şu anda bir hareketlilik söz konusu. Bu nedenle de fiyatlarda da bir miktar da olsa artış söz konusu." İfadelerini kullandı.

İkinci el araç fiyatları yükseldi mi? Düşüşe ne zaman geçer? A Haber'de değerlendirdi: Azalış olacağını öngörüyoruz

Normalleşme, yaz sezonu ve Kurban Bayramı ikinci el otomobil piyasasını hareketlendirdi. Peki fiyatlar yükseldi mi? Düşüşe geçer mi? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek detayları aktardı. Oto galeri sahibi Mustafa Anaçal, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

HANGİ ARAÇLAR TERCİH EDİLİYOR?

Daha 100.000 km'ye kadar olan araçlarda hareketlilik var. Ama bütün kilometrelerdeki araçlar da tabiki alıcı bulabiliyor.

İkinci el araç fiyatları yükseldi mi? Düşüşe ne zaman geçer? A Haber'de değerlendirdi: Azalış olacağını öngörüyoruz

Normalleşme, yaz sezonu ve Kurban Bayramı ikinci el otomobil piyasasını hareketlendirdi. Peki fiyatlar yükseldi mi? Düşüşe geçer mi? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek detayları aktardı. Oto galeri sahibi Mustafa Anaçal, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

FİYATLAR DÜŞECEK Mİ?

Okulların açılacak olmasıyla birlikte bir miktar da olsa bir azalış olacağını öngörüyoruz.

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