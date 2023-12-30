30 Aralık 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İki farklı aracı kaynak yapıp sattılar! Arabanın önü 2009 arkası 2013
Vatandaşların emeğini hiçe sayan dolandırıcılar her gün farklı bir yöntemle karşımıza çıkıyor. 48 yaşındaki Erhan Han dolandırıcıların hedefi oldu. İnternet sitesinden beğendiği aracı aldı. Ancak aldığı otomobilin iki farklı aracın parçalarıyla kaynak yapılıp satıldığını anladı. Hayatının şokunu yaşadı.