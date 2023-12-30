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İki farklı aracı kaynak yapıp sattılar! Arabanın önü 2009 arkası 2013

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.12.2023 10:10
Vatandaşların emeğini hiçe sayan dolandırıcılar her gün farklı bir yöntemle karşımıza çıkıyor. 48 yaşındaki Erhan Han dolandırıcıların hedefi oldu. İnternet sitesinden beğendiği aracı aldı. Ancak aldığı otomobilin iki farklı aracın parçalarıyla kaynak yapılıp satıldığını anladı. Hayatının şokunu yaşadı.
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Arabanın önü 2009 arkası 2013
Arabanın önü 2009 arkası 2013
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