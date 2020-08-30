Dedesinin kullandığı traktörü bulup servet harcadı! Son hali görenleri hayrete düşürdü

İstanbul'da yaşayan genç iş adamı Murat Topal, yıllar önce dedesinin Çankırı'da kullandığı 1964 model traktörün, halen Düzce'de bir kişide olduğunu belirleyerek satın alıp yeniledi. Yaklaşık 100 bin lira harcayarak yeniden yaptırdığı traktör ile İstanbul'un cadde ve sokaklarında dolaşan traktör trafik polislerini bile şaşırttı.