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Dedesinin kullandığı traktörü bulup servet harcadı! Son hali görenleri hayrete düşürdü

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Giriş: 30.08.2020 11:47
İstanbul'da yaşayan genç iş adamı Murat Topal, yıllar önce dedesinin Çankırı'da kullandığı 1964 model traktörün, halen Düzce'de bir kişide olduğunu belirleyerek satın alıp yeniledi. Yaklaşık 100 bin lira harcayarak yeniden yaptırdığı traktör ile İstanbul'un cadde ve sokaklarında dolaşan traktör trafik polislerini bile şaşırttı.
Dedesinin kullandığı 1964 model traktörü bulup 100 bin TL harcadı! Trafik polisleri bile şaşırdı DEDESİNİN KULLANDIĞI 1964 MODEL TRAKTÖRÜ BULUP 100 BİN TL HARCADI! TRAFİK POLİSLERİ BİLE ŞAŞIRDI

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