Enerji tasarrufunda dijital dönem: "Verimli Ev" uygulaması devrede! Faturaları düşürecek kritik yöntemler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Verimli Ev" mobil uygulaması ile evlerin enerji karnesi artık cep telefonlarına geliyor. Vatandaşların elektrik ve doğal gaz tüketimlerini analiz ederek faturalarını düşürebilecekleri uygulamanın detaylarını ve kış aylarında tasarruf sağlamanın yollarını A Para muhabiri Azize Alan'a anlatan Enerji Uzmanı Altuğ Karataş, evdeki en yüksek tüketimi yapan "elektrik canavarı" cihazı açıklarken faturaları yüzde 45'e kadar azaltacak pratik yöntemleri paylaştı.