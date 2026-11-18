İngiltere'den İsrail'e yaptırım! Batı Şeria'daki 8 şirket hedefte

İngiltere, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail yerleşimlerinin genişletilmesine yönelik faaliyetlerde bulunduğu belirtilen sekiz inşaat ve konut geliştirme şirketine yaptırım uygulama kararı aldı. Şirketlerin mal varlıkları dondurulacak, yöneticilerine İngiltere'deki şirketlerde görev alma yasağı getirilecek. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar kararı düşmanca olarak nitelendirirken, A Haber muhabiri Alpaslan Düven gelişmeleri Londra'dan aktardı.