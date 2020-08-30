Dedesinin kullandığı 1964 model traktörü bulup 100 bin TL harcadı! Trafik polisleri bile şaşırdı

PAZAR GÜNLERİ ÖNCE YIKATIYOR SONRA GEZİYORUM

Şimdi de normal şahsi araçlarım var ama pazar günleri traktörü önce cilalı yıkatıyorum sonra da İstanbul'da geziyorum. Bir tur atıyorum, Eminönü, Beyazıt ve Sultanahmet'i gezdikten sonra evime geri dönüyorum. Traktörü de tekrar otoparka çekerek muhafaza ediyorum. İlk başta babam 'Bu traktöre para harcanır mı' dedi. Ben de yaklaşık 100 bin lira harcadım. Traktör yapılıp gelince babam gördü 'Çok güzel olmuş' dedi. Onların da hoşuna gitti. Dışarıda ki tepkiler çok güzel. Beni gören herkes her yerde hem videomu hem de fotoğrafımı çekiyor. Yolda durdurup 'Bunu nereden aldın diyorlar, satılık mı?' diye soruyorlar.