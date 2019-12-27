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27.12.2019

Başkan Erdoğan yerli otomobilin direksiyonuna geçti |Video son dakika haberi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun, 2022 yılında üretimine başlayacağı yerli otomobil Gebze'de Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle tanıtıldı. Muhteşem bir görsel şölen ile tanıtılan yerli otomobilin direksiyonun başına Başkan Erdoğan geçti. Öte yandan Erdoğan, sunucunun yerli otomobille ilgili 'made in Turkey' sözleri üzerine uyararak 'Turkey' değil 'Türkiye' demesini istedi. İşte o anlar.

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