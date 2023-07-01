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Antika araç sergisine yoğun ilgi! Otomobil tarihine yolculuk

A Haber
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Giriş: 01.07.2023 16:48
İstanbul'da ünlü isimlerin kullandığı antika araç serigisi ziyaretçi rekoru kırdı. A Haber muhabiri Murat Dada detayları aktardı.
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