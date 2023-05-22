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A Haber TOGG test pistinde! İşte Gemlik'teki fabrikada test sürüş deneyimi

A Haber
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Giriş: 22.05.2023 13:54
Güncelleme:22.05.2023 13:59
A Haber ekibi, yerli otomobil TOGG ile Bursa Gemlik’teki fabrikasında test sürüşü deneyimi yaşadı. Detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı. İşte heyecanlandıran renkli anlar...
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