İzlanda Başbakanı kaşık oyunuyla karşılanmıştı: Kaşık oyunu oynayan Faruk İşleyen A Haber'de

Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşen tarihi NATO zirvesi, diplomatik temasların yanı sıra renkli görüntülere de sahne oldu. Zirve için Başkent’e gelen İzlanda Başbakanı Kristrún Frostadóttir’in Ankara Kalesi ziyareti, 67 yaşındaki Faruk İşleyen’in meşhur kaşık oyunuyla unutulmaz bir ana dönüştü. Tüm dünyanın ilgisini çeken o anların kahramanı Faruk İşleyen, yaşadığı heyecanı ve Ankara’nın misafirperverliğini A Haber ekranlarında anlattı.