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Türkiye’nin otomobili Togg A Haber’de! Bakan Varank programa Togg ile geldi

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 18.05.2023 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023
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Türkiye’nin otomobili Togg A Haber’de! Bakan Varank programa Togg ile geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, A Haber'de canlı yayına katıldı. A Haber Ankara binasına makam aracı Togg ile gelen Varank, A haber ekiplerinin Türkiye'nin otomobili Togg'a binme istediğini geri çevirmedi.

En mutlu günlerde... Gururlandıran anlarda... Gittiği her yerde vatandaşın odak noktası oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, A Haber ziyaretine, makam aracı olarak kullandığı Türkiye'nin otomobili Togg ile geldi. Varank, Togg'un her yerde ilgiyle, gururla karşılandığını söyledi.

Varank, "Bakan arkadaşlarımızla birlikte Türkiye'nin otomobilini makam aracı olarak kullanıyoruz. Bizzat da kendim kullanmaya çalışıyorum. Vatandaşlarımızın ilgisi alakası Türkiye'nin bu gurur projesini başarmış olması gurur duyuyoruz." dedi.

Bakan Mustafa Varank, A Haber muhabirinin Togg ile tur atma isteğini de geri çevirmedi.

A Haber muhabiri: Biz de binebilecek miyiz?

Bakan Varank: Anahtar üzerinde çarpmamak çizmemek kaydıyla arabayı kaçırmamak kaydıyla binebilirsiniz. Arkadaşınızın ehliyeti yokmuş. Olanlar olmayanlara tur attırsın.

Türkiye’nin otomobili Togg A Haber’de! TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ TOGG A HABER'DE!
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