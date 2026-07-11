Türkiye caydırıcı gücünü artırıyor! “Artık tedarikçi konumundayız”

Gazeteci Mete Sohtaoğlu, A Haber ekranlarında Türkiye'nin savunma sanayisindeki dönüşümünün yalnızca askeri değil, stratejik bir değişimi de beraberinde getirdiğini söyledi. Sohtaoğlu, Türkiye'nin amacının savaşmak değil, insani krizleri önleyebilecek caydırıcı bir güç oluşturmak olduğunu vurgularken, Srebrenitsa Soykırımı'nı tarihi bir kırılma noktası olarak nitelendirdi. Türkiye'nin artık savunma sanayiinde "satın alan değil, tedarik eden" konumuna yükseldiğini belirten Sohtaoğlu, bu dönüşümün teknoloji ve ekonomi alanında da önemli kazanımlar sağlayacağını ifade etti.