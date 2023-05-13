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TOGG yarış pistinde: Performansı çok iyi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.05.2023 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023
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TOGG yarış pistinde: Performansı çok iyi

Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG, İntercity İstanbul Park Pisti’ne çıktı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Formula 1 yarışlarının en heyecanlı anlarının yaşandığı start- finish düzlüğünde yerli otomobil ile yol aldı. Yazıcı, “TOGG’un gerçekten performansı çok iyi. 100 kilometreye 7 saniyede ulaşmayı başardık” dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da 34 TB 0934 plakalı TOGG aracını İntercity İstanbul Park Pisti'nde kullandı. Başkan Yazıcı'ya İntercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak da eşlik etti.

"TOGG'UN PERFORMANSI ÇOK İYİ"

Başkan Yazıcı, "Tuzla Belediyemizin artık bir TOGG aracı var. Akıllı cihazımızın donanımı ile yazılımlarını kontrol ettik. Bir de performans analizi yapmak için Tuzla sınırları içerisinde bulunan İstanbul Park'ta deneyelim dedik. Aracımızın donanımının içerisindeki yazılımı ile beraber nasıl işlediğini görelim dedik. Togg'un gerçekten performansı çok iyi. 100 kilometreye 7 saniyede ulaşmayı başardık." dedi.

Yazıcı, "Özellikle de belli bir alanda süspansiyon testlerine baktık. Virajlardaki dönüşlerine baktık. Araç gerçekten bizden 10 üzerinden 10 alacak derecede kullanılabilir. Bir SUV modeli için muhteşem özelliklere sahip. Ucuz ve inşallah performansıyla da muhteşem sürüş keyfini herkese yaşatacak." ifadelerini kullandı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Emeği geçen herkese, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, orada çalışan tüm bilim insanlarına, mühendislere, yatırımcılara çok teşekkür ediyoruz. Ülkemize hayırlı olsun" diye konuştu.

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