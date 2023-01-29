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4 bin otomobil Türkiye’ye doğru yola çıktı! Çin konsolosluğu sosyal medyadan duyurdu

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.01.2023 16:23
Çip krizi nedeniyle sıfır otomobil üretiminde sorun yaşanırken, Çin'den Türkiye'ye doğru binlerce sıfır araç yola çıktı. Çin’in Türkiye’deki başkonsolosluğu, 4 bine yakın otomobilin Şanghay limanından Derince’ye doğru yola çıktığını bildirdi. Otomobillerin geçtiğimiz günlerde Türkiye pazarına giriş yapan Chery'e ait olduğu tahmin ediliyor.
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