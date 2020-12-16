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Maraşlı milyonları ekran başına kilitleyecek! ATV'nin yeni dizisi Maraşlı'nın ilk fragmanı geldi
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Giriş: 16.12.2020 21:38
ATV ekranlarının yeni dizisi Maraşlı'nın ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Büyük beğeni toplayan Maraşlı'nın 1. bölüm fragmanıyla birlikte dizinin başlaması için geri sayım başladı. İşte ATV'nin yeni dizisi Maraşlı'nın ilk bölüm fragmanı...