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İBB'nin skandalına destekçisi FOX da kayıtsız kalmadı | Video
İBB'nin ulaşım skandalları bitmek bilmiyor. İstanbul'da 48 saatlik sokağa çıkma yasağında yollar ve duraklarda sessizlik hakim. Yasaktan muaf olan çalışanlar sabah saatlerinde işlerine gitmek için yollara düştü. Metrobüs, otobüs gibi toplu taşıma araçlarında yolcu kısıtlaması da olduğunu belirten yolcular, sefer sayılarının azlığından yakındı. İBB'nin skandalına FOX'da kayıtsız kalmadı. İBB'nin destekçisi FOX, bu durumu sanki devletin bir suçuymuş gibi empoze etmeye çalıştı.
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