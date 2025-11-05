Osman Bey ve Orhan Bey karşı karşıya

Liman zaferinin ardından obaya dönen Orhan Bey, komutanlıktan azledildiğini öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı ve kılıcını çekerek Osman Bey’in otağına girdi. Oğlunu elinde kılıçla karşısında gören Osman Bey, soğukkanlı bir ifadeyle, “Buyrukla kesileni kılıçla dikmeye mi geldin?” diyerek karşılık verdi. Hayal kırıklığıyla dolan Orhan Bey ise,“Bana bunu reva görmenin nedeni nedir?” sözleriyle babasına seslenirken; Osman Bey, kararlılığını koruyarak, “Bursa’ya vakitsiz gittin, ben Boran’ı; toydan vakitsiz gittin sen de komutanlığı kaybettin” dedi. Gerilim dolu sahnede baba ile oğul arasındaki ipler iyice gerildi. Osman Bey, son noktayı koyarak, “Bundan böyle bir alptan farkın yoktur” ifadeleriyle kararını bir kez daha vurguladı. Bu sahne, izleyicileri ekran başına kilitlerken sosyal medyada da geceye damga vurdu. “Baba-oğul gerilimi” etiketi kısa sürede gündeme oturdu; Orhan Bey’in öfkesi, Osman Bey’in güçlü otoritesiyle karşılaştı.

