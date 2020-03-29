Gel Dese Aşk'ın Murat'ı Erkan Petekkaya'dan koronavirüs (corona virus) şarkısı |Video

Osman Sınav'ın yapımcılığını üstlendiği ATV ekranın pazar akşamlarına damga vuran dizisi "Gel Dese Aşk" yeni tip koronavirüs mesajıyla sosyal medyada ses getirdi. Dizide Murat karakterini canlandıran Erkan Petekkaya, sözlerini kendisinin yazdığı koronavirüs şarkısına set çalışanlarıyla bir de kısa klip çekti. İşte ünlü ismin söylediği o şarkı ve sosyal medyada ses getiren, çok konuşulan o görüntüler...