24 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Medya Videoları ATV dizilerinin yıldız oyuncuları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için İstiklal Marşı'nı okudu

ATV dizilerinin yıldız oyuncuları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için İstiklal Marşı'nı okudu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
24.04.2020
TBMM'nin kuruluşunun ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılında ATV'de yayınlanan dizilerin yıldız oyuncuları İstiklal Marşı'nı çocuklar için okudu. Oktay Kaynarca, Erkan Petekkaya, Sanem Çelik, Özge Törer, Burak Özçivit, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Akın Akınözü, Ebru Şahin ve İlayda Çevik coşkuyla İstikal Marşı'mızı seslendirdiler. İşte sosyal medyada beğeni ve paylaşım rekorları kıran o video...

ATV ekranlarında yayınlanan sevilen dizilerin başrol oyuncuları evlerinden çektikleri videolarla İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ATV'de yayınlanan özel video izleyenlerin beğenisini kazandı. Oktay Kaynarca, Erkan Petekkaya, Sanem Çelik, Özge Törer, Burak Özçivit, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Akın Akınözü, Ebru Şahin ve İlayda Çevik, İstiklal Marşı'nı coşkuya okudular.

Sosyal medyada paylaşılan bı video kısa süre içerisinden beğeni ve paylaşım rekoru kırdı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yıldız isimler 23 Nisan'a özel İstiklal Marşı'nı okudu
Yıldız isimler 23 Nisan'a özel İstiklal Marşı'nı okudu
Can Ataklı'dan canlı yayında geri vites!
Can Ataklı'dan canlı yayında geri vites!
Yandaşlık anca böyle olur!
Yandaşlık anca böyle olur!
Can Ataklı İmamoğlu'nu eleştirdi! Merdan Yanardağ panikledi
Can Ataklı İmamoğlu'nu eleştirdi! Merdan Yanardağ panikledi
Ebru Şallı'dan duygulandıran 23 Nisan paylaşımı!
Ebru Şallı'dan duygulandıran 23 Nisan paylaşımı!
8 saatlik konserle 128 milyon dolar topladılar
8 saatlik konserle 128 milyon dolar topladılar
Ebru Şallı oğlu Pars’ın mezarına gitti dua etti
Ebru Şallı oğlu Pars’ın mezarına gitti dua etti
Çukur yeni bölümüyle ekrana dönüyor
Çukur yeni bölümüyle ekrana dönüyor
Survivor’da Türkiye'yi şoke eden kavga!
Survivor’da Türkiye'yi şoke eden kavga!
İBB'nin skandalına destekçisi FOX da kayıtsız kalmadı
İBB'nin skandalına destekçisi FOX da kayıtsız kalmadı
Sercan Yıldırım'a Nisa’dan ‘Ağabey’ şoku! |Video
Sercan Yıldırım'a Nisa’dan ‘Ağabey’ şoku! |Video
Küçük Pars için mezar taşı yürekleri dağladı
Küçük Pars için mezar taşı yürekleri dağladı
Daha Fazla Video Göster