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ATV dizilerinin yıldız oyuncuları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için İstiklal Marşı'nı okudu
TBMM'nin kuruluşunun ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılında ATV'de yayınlanan dizilerin yıldız oyuncuları İstiklal Marşı'nı çocuklar için okudu. Oktay Kaynarca, Erkan Petekkaya, Sanem Çelik, Özge Törer, Burak Özçivit, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Akın Akınözü, Ebru Şahin ve İlayda Çevik coşkuyla İstikal Marşı'mızı seslendirdiler. İşte sosyal medyada beğeni ve paylaşım rekorları kıran o video...
ATV ekranlarında yayınlanan sevilen dizilerin başrol oyuncuları evlerinden çektikleri videolarla İstiklal Marşı'nı seslendirdi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ATV'de yayınlanan özel video izleyenlerin beğenisini kazandı. Oktay Kaynarca, Erkan Petekkaya, Sanem Çelik, Özge Törer, Burak Özçivit, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Akın Akınözü, Ebru Şahin ve İlayda Çevik, İstiklal Marşı'nı coşkuya okudular.
Sosyal medyada paylaşılan bı video kısa süre içerisinden beğeni ve paylaşım rekoru kırdı.
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