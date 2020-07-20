Seyfi Dursunoğlu (Huysuz Virjin) son yolculuğuna uğurlandı

Eğlence ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Dursunoğlu, için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Seyfi Dursunoğlu.... Nam-ı diğer huysuz virjin.... Son yolculuğuna uğurlandı...

87 yaşında vefat etmişti, Seyfi Dursunoğlu...

Yaptığı televizyon programları ve şovlarıyla bir döneme damgasını vurmuştu.

Dursunoğlu için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye sanat dünyasından katılım neredeyse yok denecek kadar azdı...

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla birlikte Seyfi Dursunoğlu gözyaşlarıyla

son yolculuğuna uğurlandı.