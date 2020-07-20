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Seyfi Dursunoğlu (Huysuz Virjin) son yolculuğuna uğurlandı

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Giriş: 20.07.2020 20:56
Güncelleme:20.07.2020 21:00
Eğlence ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Dursunoğlu, için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Seyfi Dursunoğlu.... Nam-ı diğer huysuz virjin.... Son yolculuğuna uğurlandı...

87 yaşında vefat etmişti, Seyfi Dursunoğlu...

Yaptığı televizyon programları ve şovlarıyla bir döneme damgasını vurmuştu.

Dursunoğlu için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye sanat dünyasından katılım neredeyse yok denecek kadar azdı...

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla birlikte Seyfi Dursunoğlu gözyaşlarıyla
son yolculuğuna uğurlandı.

Seyfi Dursunoğlu kimdir? Seyfi Dursunoğlu korona mıydı? Huysuz Virjin neden öldü? Kaç yaşındaydı? SEYFİ DURSUNOĞLU KİMDİR? KORONA MIYDI? HUYSUZ VİRJİN NEDEN ÖLDÜ?

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