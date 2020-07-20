- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Seyfi Dursunoğlu (Huysuz Virjin) son yolculuğuna uğurlandı
Eğlence ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Dursunoğlu, için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla birlikte Seyfi Dursunoğlu gözyaşlarıyla
Seyfi Dursunoğlu.... Nam-ı diğer huysuz virjin.... Son yolculuğuna uğurlandı...
87 yaşında vefat etmişti, Seyfi Dursunoğlu...
Yaptığı televizyon programları ve şovlarıyla bir döneme damgasını vurmuştu.
Dursunoğlu için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenazeye sanat dünyasından katılım neredeyse yok denecek kadar azdı...
Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla birlikte Seyfi Dursunoğlu gözyaşlarıyla
son yolculuğuna uğurlandı.