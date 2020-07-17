Seyfi Dursunoğlu kimdir? Seyfi Dursunoğlu korona mıydı? Huysuz Virjin neden öldü? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Son dakika haberine göre Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti. 1 Ekim 1932 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Dursunoğlu Huysuz Show adlı programıyla kendini tüm Türkiye'ye tanıttı. Peki, Huysuz Virjin öldü mü? Seyfi Dursunoğlu korona mıydı? Huysuz Virjin neden öldü? Kaç yaşındaydı? Merak edilen detaylar haberimizde...

Huysuz Virjin lakabıyla tanınan Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti. Sunduğu "Huysuz Show" programıyla akıllara kazınan Seyfi Dursunoğlu 1970'den 2000'lere kadar ekranlarda yer aldı ve birçok izleyiciyi eğlendirmeyi başardı. Bir dönem Popstar Türkiye yarışmasının ikinci sezonunda, İbrahim Tatlıses, Garo Mafyan ve Deniz Seki gibi şarkıcı ve sanatçılarla birlikte jüri üyeliği de yapan Dursunoğlu, Huysuz Virjin lakabıyla tanınıyordu.