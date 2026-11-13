Türk SİHA'larından tarihi tatbikat! AKINCI ve Bayraktar TB2 kara yoluna iniş ve kalkış yaptı

Baykar tarafından geliştirilen AKINCI ve Bayraktar TB2 SİHA'lar, pistlerin kullanılamadığı acil durum senaryolarına yönelik 12 Kasım'da düzenlenen tatbikatta Manisa-Balıkesir kara yoluna başarıyla iniş ve kalkış yaptı. MSB, KGM ve Baykar koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmada, farklı üslerden havalanan 3 milli hava aracı aynı noktada buluştu. Tatbikatla, milli platformların pistlere bağlı kalmadan görev yapabilme kabiliyeti sergilendi.