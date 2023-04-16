16 Nisan 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Şehit evlatlarının baba özlemi
Terör örgütü PKK’nın Türk Askerine kurduğu hain pusular, geride gözü yaşlı şehit aileleri bıraktı. Yüreklere kor olan en büyük acı da, şehitlerimizin çocuklarıydı. Her şehidimize edilen veda dün gibi akıllarda. PKK’nın açıkça desteğini alan 7'li koalisyon ise; PKK’nın Şehit ettiği Asker ve Polislerimiz için sessiz.