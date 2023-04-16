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Şehit evlatlarının baba özlemi

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.04.2023 15:43
Terör örgütü PKK’nın Türk Askerine kurduğu hain pusular, geride gözü yaşlı şehit aileleri bıraktı. Yüreklere kor olan en büyük acı da, şehitlerimizin çocuklarıydı. Her şehidimize edilen veda dün gibi akıllarda. PKK’nın açıkça desteğini alan 7'li koalisyon ise; PKK’nın Şehit ettiği Asker ve Polislerimiz için sessiz.
Şehit evlatlarının baba özlemi
Şehit evlatlarının baba özlemi
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