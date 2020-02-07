07 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
07.02.2020

Sefirin Kızı dizisinin 'Kavruk Ömer'i Edip Tepeli eşiyle herkesi şok etti! Meğer Çocuklar Duymasın dizisinden... |Video

Sefirin Kızı dizisi yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ederken dizinin takipçileri oyuncuların özel hayatlarını merak edip araştırıyor. Sefirin Kızı dizisinde en çok dikkat çeken ve merak edilen karakterlerden biri de 'Kavruk Ömer'... Sefirin Kızı dizisinde 'Kavruk Ömer'i canlandıran Edip Tepeli'nin eşi merak konusu oldu. Peki Edip Tepeli'nin eşi kim? Meğer Seferin Kızı dizisinin Kavruk'unun eşi bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinden tanıdığımız çok ünlü bir oyuncuymuş...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Sefirin Kızı dizisinin 'Kavruk Ömer'inin eşini görenlere şoke oldu
Sefirin Kızı dizisinin 'Kavruk Ömer'inin eşini görenlere şoke oldu
Seda Akgül'den Hakan Ural'a flaş çağrı: Kanıt istiyorum
Seda Akgül'den Hakan Ural'a flaş çağrı: Kanıt istiyorum
Seda Akgül'den Başkan Erdoğan'a çağrı
Seda Akgül'den Başkan Erdoğan'a çağrı
Seda Akgül'den şoke eden sözler: Tırnaklarımı bile...
Seda Akgül'den şoke eden sözler: Tırnaklarımı bile...
Hekimoğlu 7. bölüm fragmanı izle!
Hekimoğlu 7. bölüm fragmanı izle!
Sefirin Kızı 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Sefirin Kızı 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Hekimoğlu 6. yeni bölümde flaş gelişme...
Hekimoğlu 6. yeni bölümde flaş gelişme...
Seda Akgül'den Hakan Ural hakkında flaş sözler!
Seda Akgül'den Hakan Ural hakkında flaş sözler!
Hangi adı taşıyan sadece bir Osmanlı padişahı vardır? sorusunun yanıtı
Hangi adı taşıyan sadece bir Osmanlı padişahı vardır? sorusunun yanıtı
Zalim İstanbul 29. bölüm fragmanı! Cem ve Nedim kardeş
Zalim İstanbul 29. bölüm fragmanı! Cem ve Nedim kardeş
Aslı Bekiroğlu ifşa sonrası konuştu! Aslı Bekiroğlu görüntüleri...
Aslı Bekiroğlu ifşa sonrası konuştu! Aslı Bekiroğlu görüntüleri...
Barış Manço'nun bilinmeyen şarkıları...
Barış Manço'nun bilinmeyen şarkıları...
Daha Fazla Video Göster