Sefirin Kızı dizisinin 'Kavruk Ömer'i Edip Tepeli eşiyle herkesi şok etti! Meğer Çocuklar Duymasın dizisinden... |Video

Sefirin Kızı dizisi yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ederken dizinin takipçileri oyuncuların özel hayatlarını merak edip araştırıyor. Sefirin Kızı dizisinde en çok dikkat çeken ve merak edilen karakterlerden biri de 'Kavruk Ömer'... Sefirin Kızı dizisinde 'Kavruk Ömer'i canlandıran Edip Tepeli'nin eşi merak konusu oldu. Peki Edip Tepeli'nin eşi kim? Meğer Seferin Kızı dizisinin Kavruk'unun eşi bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinden tanıdığımız çok ünlü bir oyuncuymuş...