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Kız Kulesinde restorasyon çalışmaları tam gaz sürüyor! 2022’de bitecek

İHA
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Giriş: 07.12.2021 11:12
Üsküdar Kız Kulesi restorasyon faaliyetleri tam gaz devam ediyor. 2022 senesinin bitimine doğru sona ermesi tahmin edilen çalışmaların son hali görüntülendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kız Kulesi'nde restorasyon çalışmaları geçen sene Eylül ayı içerisinde başlatıldı.

ARALIKSIZ SÜRÜYOR

2022 yılı Nisan ayı içerisinde tamamlanması beklenen restorasyon çalışmaları aralıksız bir şekilde sürüyor. Restorasyon çalışmaları kapsamında; Kız Kulesi'nin avlusu üzerindeki çatının kaldırılması ile özgün dendanlar ve seğirdim yollarının ortaya çıkarılması, avlu ile dışarıdaki zeminlerin tarihi kayıtlarda tespit edilen özgün malzemesine kavuşturulması gibi birçok detay yer alıyor.

Bilimsel araştırmalar ışığında restorasyon çalışmaları yürütülen Kız Kulesi'nin son hali ise havadan görüntülendi.

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