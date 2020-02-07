Hizmetçiler tanıtım fragmanı yayınlandı! | Hizmetçiler ilk fragman izle

Hizmetçiler ilk fragmanı izle. Hizmetçiler dizisinin ilk tanıtım videosu yayınlandı. Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Hizmetçiler dizisi, merakla bekleniyordu. Hizmetçiler dizisi ilk fragmanıyla görücüye çıktı. Diziseverler tarafından Hizmetçiler ne zaman başlayacak sorusu ise merak konusu oldu. Dizinin ilk tanıtım fragmanında "O zaman söyle bakalım, hizmetçi olmaya hazır mısın?" sözü dikkat çekiyor. Meksika’nın reyting rekorları kıran Ellas son La Alegria Del Hogar dizisinden uyarlanan Hizmetçiler dizisinde, Deniz Baysal Yurtcu, Algı Eke, Selen Domaç, Aleyna Solaker, Yiğit Kirazcı ve Seçkin Özdemir başrolü paylaşıyor. İşte Hizmetçiler ilk fragmanı...