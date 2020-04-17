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17.04.2020

Ebru Şallı'nın oğlu Pars son yolculuğuna uğurlandı |Video

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 8 yaşındaki oğlu Pars hayatını kaybetti. Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören Pars'ın dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Bugün Kilyos'ta düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğunu uğurlanırken Pars'ın ölümüyle yıkılan aile üyeleri ve yakın dostlarının corona virüs önlemlerinden dolayı cenazeye katılamaması da ikinci bir üzüntü oldu.

Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden olan 8 yaşındaki oğlu Pars dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören Pars için birçok tedavi yöntemi uygulanmıştı. Ne var ki tedaviler sonuş vermedi.

BUGÜN KİLYOS'TA DEFNEDİLDİ

Pars bugün Kilyos Mezarlığı'na defnedildi. Pars'ın ölümüyle aile üyeleri ve yakın dostları da yıkılırken birçoğunun corona virüs önlemlerinden dolayı cenazeye katılamaması da ikinci bir üzüntü oldu.

1 YILDIR LENFOMA HASTALIĞIYLA MÜCADELE EDİYOR

Şallı geçen yıl verdiği bir röportajda, Pars'ın bir yıldır hastalıkla mücadele ettiğini açıklayıp "Önceliğim Pars'ın sağlığı" demişti…

"AİLECE HASTALIKLA MÜCADELE EDİYORUZ"

Geçen yıl lenfoma hastalığına yakalanan 8 yaşındaki oğlunun yaşadığı süreçten de bahseden Ebru Şallı, şunları söylemişti:

"Pars'ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Hastalık nedeniyle Pars'ın eğitimine de ara verdik. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz; ancak şu an Pars'ın durumu daha iyi."

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