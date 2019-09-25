Diriliş Osman'ı canlandıracak olan Burak Özçivit'in partneri belli oldu | Peki Diriliş Osman'ın fragmanı yayınlandı mı?

Ekranlarda ses getiren Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezonda devamı niteliğinde çekilecek olan Diriliş Osman'da flaş gelişme yaşandı. ATV ekranında yayınlanacağı daha önce duyurulan dizide Diriliş Osman'ı Burak Özçivit'in oynayacağını açıklanmıştı. Özçivit'in dizideki partneri ise Özge Törer oldu? Peki Özge Törer kimdir? Öte yandan ATV ekranında yayınlanacak olan Diriliş Osman'a dair herhangi bir fragman ve ya tanıtım videosu yayınlanmadı.

ÖZGE TÖRER KİMDİR?

20'li yaşların başında olan yetenekli oyuncu Özge Törer, hala üniversitede öğrenci. 2017- 2018 eğitim öğretim yılında Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi sahne sanatları bölümünü kazanmıştır. Özge Törer şu anda üniversite 3. sınıf öğrencisidir. Girdiği Diriliş Osman seçmelerinde yapımcı Mehmet Bozdağ'ı hem yeteneği hem de güzelliği ile büyülemeyi başarmıştır.