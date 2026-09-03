Silivri'deki gemi faciasında bilirkişi raporu ortaya çıktı: Kaptan kamarada uykuda!

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında iki kuru yük gemisinin çarpışmasıyla ilgili bilirkişi ön raporu tamamlandı. Raporda, kazaya karışan Alsu gemisinin köprü üstünde yalnızca bir gün önce göreve başlayan tecrübesiz ikinci zabitin bulunduğu, gözcü ve dümencinin olmadığı, kaptanın ise kaza sırasında kamarasında uyuduğu belirtildi. Tuğberk İmanoğlu gemisinin AIS sistemindeki sorun nedeniyle geç tespit edildiği kaydedilirken, kazanın çift taraflı köprü üstü disiplinsizliği ve durumsal farkındalık kaybıyla faciaya dönüştüğü değerlendirildi.