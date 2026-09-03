Alsu gemisindeki 6 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul Silivri açıklarında Alsu isimli gemi ile çarpışarak batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin enkazına yönelik arama çalışmaları sürüyor. Gemide bulunan 10 denizciye henüz ulaşılamazken, kazaya ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Alsu gemisinde bulunan 9 kişi hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 6 kişi adliyeye sevk edildi. A Haber Muhabiri Meral Dağlılar ve Kameraman Senat Destanoğlu, Silivri açıklarındaki arama kurtarma çalışmalarından son durumu aktardı.