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İtalyan siyasetinde aşırı sağ etkisi: Vannacci, Meloni hükümetini sarsıyor
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

İtalyan siyasetinde aşırı sağ etkisi: Vannacci, Meloni hükümetini sarsıyor

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin liderliğindeki sağ blok, eski General Roberto Vannacci'nin yükselişiyle yeni bir sınamayla karşı karşıya. Şubat 2026'da kurduğu Futuro Nazionale partisi, son BiDiMedia anketinde yüzde 8'e ulaşarak İtalya'nın dördüncü büyük siyasi gücü oldu. Vannacci'nin özellikle göç, NATO ve Ukrayna politikalarındaki sert söylemleriyle Meloni'nin seçmen tabanından destek toplaması, 2027 seçimleri öncesinde İtalyan siyasetindeki dengeleri değiştirebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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