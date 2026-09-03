ANALİZ| 15 Temmuz'dan Fırat Kalkanı Harekatı'na: Güvenlik denklemi 40 günde nasıl değişti?

15 Temmuz 2016'da Türkiye tarihinin en kritik gecelerinden biri yaşandı. FETÖ'cü hainlerin gerçekleştirdiği darbe girişimi, milletin direnişi ve devletin meşru kurumlarının mücadelesiyle püskürtüldü. Ancak o gecenin ardından Türkiye yalnızca içeride değil, sınırlarının ötesinde de yeni bir güvenlik anlayışına geçti. 15 Temmuz'dan yalnızca 40 gün sonra Fırat Kalkanı Harekâtı başladı. Peki bu 40 günde ne değişti? 15 Temmuz'dan Fırat Kalkanı'na uzanan süreç, Türkiye'nin güvenlik politikasında nasıl yeni bir dönemin kapısını açtı? Detaylar analiz haberimizde...