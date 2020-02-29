Derya Uluğ ve Asil Gök çiftinden şehitlere şarkı

Şarkıcı Derya Uluğ ve müzisyen sevgilisi Asil Gök’ten İdlib’de şehit olan askerlerimiz için duygulandıran bir hamle geldi. Yaşanan acı olay sonrası birçok ünlü isim yaptıkları paylaşımlarla üzüntülerini paylaşırlarken Derya Uluğ, “Acımızı yazarak paylaşıyoruz” notuyla şehitlerimizin ardından yazdıkları şarkıyı takipçileriyle paylaştı.

Dün İdlib'de rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 33, topçu saldırısında ise 1 olmak üzere toplam 34 askerimiz şehit oldu. Acı haberler tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla üzüntülerini dile getirdi.

"ACIMIZI YAZARAK PAYLAŞIYORUZ"

Şarkıcı Derya Uluğ ile bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Asil Gök'ten duygulandıran bir paylaşım geldi. Çift, "Elden bir şey gelmiyor. Biz de acımızı yazarak paylaşıyoruz" sözleriyle şehitlerimizin ardından yazdıkları takipçileriyle paylaştı.