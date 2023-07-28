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Beyaz perdede bu hafta! İşte vizyona giren yeni filmler

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Giriş: 28.07.2023 08:26
Hafta sonunu değrelendirmek için program arayanlar dikkat. İşte bu hafta vizyona giren 5 film...
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İşte vizyona giren filmler
İşte vizyona giren filmler
Orhan Baba sevenlerini korkuttu!
Orhan Baba sevenlerini korkuttu!
Kemal Sunal’sız 23 yıl!
Kemal Sunal’sız 23 yıl!
Dünyanın ilk ve tek çini müzesi!
Dünyanın ilk ve tek çini müzesi!
Usta isimlerle bayram sohbeti
Usta isimlerle bayram sohbeti
CHP’nin İstanbul mitinginde büyük boşluklar!
CHP'nin İstanbul mitinginde büyük boşluklar!
Yarım asrı aşkın tecrübe bu kitapta
Yarım asrı aşkın tecrübe bu kitapta
Şehit evlatlarının baba özlemi
Şehit evlatlarının baba özlemi
Türkiye Yüzyılı’nda kültür alanında neler yapıldı?
Türkiye Yüzyılı’nda kültür alanında neler yapıldı?
Usta sanatçının mirası yıkılmak üzere
Usta sanatçının mirası yıkılmak üzere
O bölgede yeni heykel keşfedildi!
O bölgede yeni heykel keşfedildi!
Sanatla zanaatı birleştirdi
Sanatla zanaatı birleştirdi
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