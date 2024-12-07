Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde ikinci restorasyon: İskele kuruldu, 2’nci Bayezid Minaresi’nin bir bölümü söküldü

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde 2'inci etap restorasyon çalışmaları başladı. 2'nci Bayezid Minaresinin bir bölümü söküldü, onarımlar yapıldı. Restorasyonla ilgili konuşan Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ahmet Güleç " 2'nci Bayezid Minaresinin şerefe petek kısmı söküldü. Altına inildi. Minarelerde genelde zıvana kullanmış olması lazım ki bir bütünlük arz etsin. Burada bunun olmadığını gördük. Değişik bir teknik kullanıldığını fark ettik. İçten ve dıştan kenet kullanılarak zıvanaya gerek görmeden halkaları oluşturmuşlar. Bunu anladıktan sonra minare sökümünü sonlandırıp, bu haliyle koruyup üzerine ilave kısmını yapacağız" dedi.

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