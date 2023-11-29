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Zeytinburnu açıklarında gemi karaya oturdu! 11 mürettebat kurtarıldı! 600 ton dizel yakıt...

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Giriş: 29.11.2023 06:34
İstanbul'da etkili olan fırtına ile birlikte Zeytinburnu açıklarında sürüklenen "Kadriye Ana" isimli tanker gemisi karaya oturdu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, gemideki 11 mürettebatı kurtardı. A Haber Muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun bölgedeki son durumu aktardı. İşte detaylar...
Zeytinburnu açıklarında gemi karaya oturdu
Zeytinburnu açıklarında gemi karaya oturdu
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