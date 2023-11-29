Zeytinburnu açıklarında gemi karaya oturdu! 11 mürettebat kurtarıldı! 600 ton dizel yakıt...

İstanbul'da etkili olan fırtına ile birlikte Zeytinburnu açıklarında sürüklenen "Kadriye Ana" isimli tanker gemisi karaya oturdu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, gemideki 11 mürettebatı kurtardı. A Haber Muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun bölgedeki son durumu aktardı. İşte detaylar...