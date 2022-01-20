20 Ocak 2022, Perşembe
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Zeytin Dalı Harekatı’nın 4. yılı! YPG/PKK işgali sona erdi terör hedefleri yok edildi
Bugün Zeytin Dalı Harekatı’nın yıldönümü. 4 yıl önce başlayan harekatta Mehmetçik operasyonla terör hedeflerini vurdu, sınır hattımızı teröristlerden temizledi. Peki o harekatta başka neler yaşandı? Teröristlerin mayınlarla döşediği Cinderes’te neler değişti? Gelişmeleri bölgeden A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.