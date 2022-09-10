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Zeytin Dalı bölgesinden acı haber: Uzman Çavuş Ramazan Uçakçı şehit oldu

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Giriş: 10.09.2022 09:14
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekât Bölgesi'nde, 23 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan roketatar tacizi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakçı'nın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.
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