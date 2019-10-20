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20.10.2019
Zeynep Yıldırım'ın başörtüsünü çekerek iten sanığın o anları
Kadıköy'de 24 Haziran 2018'de 2018'de yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde siyasi parti temsilcisi olarak bir okulda bulunan AK Parti Kadıköy İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Yıldırım'ın başörtüsünü çekerek ittikleri iddiasıyla yargılanan kadınlardan Sühendan Göy 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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