05 Ekim 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Zehir tacirlerine operasyon! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 104 şüpheli yakalandı

Zehir tacirlerine operasyon! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 104 şüpheli yakalandı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.10.2023 08:42
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul'daki 25 ilçemizde zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 104 şüpheli şahıs yakalandı" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kılıçdaroğlu’ndan Ayşenur Arslan’a destek!
Kılıçdaroğlu’ndan Ayşenur Arslan’a destek!
Zehir tacirlerine operasyon
Zehir tacirlerine operasyon
Yavaş öğrencileri salondan attırıp darp ettirdi
Yavaş öğrencileri salondan attırıp darp ettirdi
Terör sevici Yanardağ’dan skandal sözler
Terör sevici Yanardağ'dan skandal sözler
Sınır ötesine hava harekatı: 22 hedef daha imha edildi
Sınır ötesine hava harekatı: 22 hedef daha imha edildi
Bakan Güler’den sınır ötesi operasyon mesajı!
Bakan Güler'den sınır ötesi operasyon mesajı!
Balıkesir’de düğmeye basıldı! 5 ilde FETÖ operasyonu!
Balıkesir’de düğmeye basıldı! 5 ilde FETÖ operasyonu!
MSB duyurdu: Yeni iş birliği protokolü imzalandı
MSB duyurdu: Yeni iş birliği protokolü imzalandı
Irak ve Suriye’ye yeni harekat sinyali mi?
Irak ve Suriye'ye yeni harekat sinyali mi?
Terör hedefleri böyle vuruldu!
Terör hedefleri böyle vuruldu!
Sıfır Atık projesinin ünü ülke sınırlarını aştı!
Sıfır Atık projesinin ünü ülke sınırlarını aştı!
MSB’de kritik toplantı!
MSB’de kritik toplantı!
Daha Fazla Video Göster