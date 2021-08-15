16 Ağustos 2021, Pazartesi
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Yüz tüze eğitim ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitim nasıl olacak?
Okulların açılması için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, 81 ilin Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderdiği yazıda, okulların eğitim-öğretime hazır hale getirilmesini istedi. Ankara'ya uzanıyoruz, ayrıntıları A Haber muhabiri Ece Altuğ canlı yayında aktardı.