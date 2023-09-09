09 Eylül 2023, Cumartesi
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Yürüyen merdiven arızaları bitmek bilmiyor! Yanan ve bozulan yürüyen merdivenler tehlike saçıyor
İstanbul'da Vezneciler metro istasyonunun yürüyen merdivenlerinin motor kısmında yangın çıkmıştı. Peki bu sorunların sebebi ne? Gerekli bakımlar yapılıyor mu? Gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Bölüm Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı değerlendirdi.