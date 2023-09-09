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Yürüyen merdiven arızaları bitmek bilmiyor! Yanan ve bozulan yürüyen merdivenler tehlike saçıyor

A Haber
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Giriş: 09.09.2023 12:00
İstanbul'da Vezneciler metro istasyonunun yürüyen merdivenlerinin motor kısmında yangın çıkmıştı. Peki bu sorunların sebebi ne? Gerekli bakımlar yapılıyor mu? Gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Bölüm Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı değerlendirdi.
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