Yürüyen merdiven arızaları bitmek bilmiyor! Yanan ve bozulan yürüyen merdivenler tehlike saçıyor

İstanbul'da Vezneciler metro istasyonunun yürüyen merdivenlerinin motor kısmında yangın çıkmıştı. Peki bu sorunların sebebi ne? Gerekli bakımlar yapılıyor mu? Gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Bölüm Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı değerlendirdi.

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