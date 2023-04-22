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Yurtta ücretsiz doğal gaz sevinci! Tarihi müjdelere vatandaş yorumu

A Haber
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Giriş: 22.04.2023 09:11
Karadeniz gazı törenle karaya çıkarıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Zonguldak Filyos'ta verdiği ücretsiz doğal gaz müjdeleri yurtta sevinçle karşılandı. İşte tarihi müjdelere vatandaşların yorumu...
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Tarihi müjdelere vatandaş yorumu
Tarihi müjdelere vatandaş yorumu
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