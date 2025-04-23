Yurtta 23 Nisan coşkusu! Çocuklar doyasıya eğlendiler

Tekirdağ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kortej düzenlendi. Karabük'te öğrenciler "23 Nisan" koreografisi oluşturdu. Samsun'da gerçekleştirilen, Türk dünyasındaki 9 ülkeden 124 çocuğun katıldığı "Türk Dünyası Çocuk Festivali" dans gösterilerine sahne oldu. Erzurum'da ortaokul öğrencileri şehitleri anmak için ellerinde Türk bayraklarıyla ecdat yadigarı tabyalara yürüdü.

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