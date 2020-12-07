Yunanistan'ı karıştıran Türkiye sözleri! ''Çok büyük bir ulusal yenilginin eşiğindeyiz''

Yunan Askeri Akademi Profesörü Kostas Grivas'ın katıldığı canlı yayında Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamalar ülkeyi karıştırdı. Doğu Akdeniz'deki Türkiye hakimiyetinin altını çizen Grivas, "Türkiye'nin büyük hedefleri var. Satranç tahtasında hiper hırslı bir Türkiye var. Şu anda Türkiye'ye karşı çok büyük bir ulusal yenilginin eşiğindeyiz..." ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar Yunanistan'da gündem oldu.

BUGÜNÜN TÜRKİYE'Sİ KARDAK'TAKİ TÜRKİYE DEĞİL

Konuşmalarına Yunan hükümetini sert bir şekilde eleştirerek devam eden Grivas, ''Bugünün Türkiye'si Kardak'taki 1996 ya da 1987 hatta 2000'lerdeki Türkiye değil. Avrasya satranç tahtasında uyum sağlayıcı bir güce dönüşmek isteyen gerçekten hiper hırslı bir Türkiye var.'' açıklamarıyla gündeme oturdu.

BİZ TÜRKİYE'NİN UYDU DEVLETİ YA DA SANCAĞI OLACAĞIZ

Yunan Profesör Grivas, ''Türkiye en iyi durumda bizi bir uydu devlet veya en kötü durumda hayal ettikleri neo-osmanlı imparatorluğunun bir sancağına dönüştürmek istiyor ve şimdiden bu girişimi başlattılar. Yunan hükümeti ise yurt dışından yardım bekliyor. Bu tamamen paranoyak bir şey.'' açıklamalarında bulundu.